娛樂

練美娟恨旅遊放「峰」
藝人練美娟憑F Cup導彈胸圈粉無數，日前更於社交網晒出比堅尼靚相，大派福利，她寫道：「想去巴黎不要人。#在絕版前放浪一次#播緊嘅旅遊節目喚起我嘅旅行心#最近放假想去旅行#一人行有咩選擇」，可是網友沒有正經回答她的提問，只聚焦相中「峰」景：「娟姐夾死蚊啦！」
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