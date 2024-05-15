獨家訪問：奪走冼靖峰螢幕初吻 羅毓儀：拍得好開心！

無綫「御用𡃁妹」羅毓儀（Yuki）在新劇《神耆小子》中迎接新挑戰，更與首當劇集男主角的男團LOONG 9成員冼靖峰（Archie）有感情線，雖然Yuki比男方年長兩歲，但她天生童顏，2人飾演情侶依然零違和。問到和新人合演戀人會否更有難度？Yuki即大讚Archie很聰明又有天分，只是初期有些緊張。

談及兩人拍親熱戲時，被她奪去螢幕初吻的Archie是否更「騰雞」？Yuki就以「拍得好開心」來形容咀戲：「好似有兩場咀戲，不過其中一場我哋拍完先知劇情唔係咁嘅，啲工作人員立即爆笑，我唔知會唔會出街，或者當花絮咁播出啦！」而另一次則是穿了厚拖鞋的她，被衝入房間的Archie撞跌而NG，Yuki慶幸沒有受傷：「佢咁高大，我咁細粒，如果佢真係壓個身落我度，我諗要Call白車。」