中娛星動：玩失蹤避債 好友網上追數 李亞鵬欠薪6.6萬拍片認衰

李亞鵬近年因與投資公司發生糾紛欠下巨債，被法院強制執行4,000萬元人民幣（約4,300萬港元），近日再有人發文控訴他拖欠薪水！該網民表示2000年擔任雜誌主編時認識李亞鵬，並成為朋友，2018年李亞鵬邀他加入網絡公司，協助規劃短視頻平台直播，於是他幫對方搵朋友免費拍攝及剪片等，但當直播帶貨開始賺錢後，李亞鵬竟將朋友的團隊換走，甚至積欠薪水，亦沒繳交員工社會保險。

網民上載與李亞鵬的對話截圖，強調自己不僅代為墊錢，更替李亞鵬借錢「幾百萬的那種」，又指控對方只要提到錢便「選擇性失明」不回應，當網民想為員工討回薪水，李亞鵬即神隱，再沒回覆任何訊息及電話，網民生計陷入困境，才決定公開此事。

事件愈鬧愈大之際，李亞鵬昨日急急拍片道歉：「到今天為止，確實還差你6萬元左右的補償，這個是我了解的，今天下班前，一定已解決這個問題。第二點，我要正式向你表示歉意，正式道歉，我知道你離開公司以後也在創業，在做自媒體，也藉此機會向百餘位這一、兩年離開公司的同事表示歉意，感謝你們給我的包容與理解。」他指這一年多，基本上補償金已發放逾90%，「勝利」在望，他會繼續努力。