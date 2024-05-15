內地谷劇掀集體回憶 林峯暖男護花 與佘詩曼續CP情

近來人氣急升的林峯與佘詩曼齊齊到內地宣傳新劇，一對舊拍檔不負眾望，劇內劇外都給大家驚喜。阿佘坐跑車到達記者會地點時，林峯即上前為她開車門及扶她走到紅地氈，盡顯暖男一面。

視后佘詩曼與林峯主演的劇集《家族榮耀之繼承者》前晚在無綫首播，首集即進入戲肉，第2集劇情更緊湊，阿佘還會捲入刑事詐騙風波。一眾演員前日在內地出席記者會，期間順應民意重演《使徒行者》中的經典槍指畫面，引爆集體回憶。入場前，林峯為坐跑車前來的阿佘開車門及扶着她走上紅地氈，盡顯暖男一面，難怪阿佘曾在訪問中大讚他是「絕對完美」的好男人。而心情勁靚的林峯，玩遊戲時擺出不同甫士，生鬼又搞笑。

剛柔並重晒功架 前晚劇集播出，阿佘甫出場即引起網民熱烈討論，指其角色是「Man姐」與「劉三好」混合體，盛讚她每套劇都能演出不一樣的感覺，留言：「今次角色柔中帶剛，同Man姐有明顯分別。」阿佘亦不負眾望，首集即以多元化演技及豐富表情俘虜觀眾，尤其迎戰羅子溢時的神態自若，以及戰勝後的嬌俏佻皮，都散發致命魅力，難怪網民笑說：「有阿佘我就想一直追下去。」除了自身吸引力，阿佘與林峯及許紹雄這個「使徒」組合亦是焦點之一，網民笑言有如觀看《使徒行者4》，又瘋狂搜尋阿佘與林峯昔日合作的經典畫面，為是次相隔9年再演CP做最強熱身。

至於「超強凍齡」的許紹雄與演技獲讚的羅嘉良均成為熱話，許紹雄年屆75歲，但不少網民對他「30年如一」的外貌極為驚嘆，還指他與年長僅兩歲的劉江演父子零違和。