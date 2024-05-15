朱韻韻「穿窿」泳衣迎炎夏

余文樂舊愛朱韻韻是模特兒出身，擁有美貌之餘，完美S形身材更是令人羨慕，近年轉型做KOL的她，不時在社交平台晒靚相派福利。踏入炎炎夏日，她上載一系列水着相，寫上：「Hello Summer」。只見她身穿一件頭泳衣，心口兼腰間開窿的設計，盡騷其纖腰及渾圓美胸，再加上一雙逆天長腿，索爆身材認真吸睛。