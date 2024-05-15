娛樂

梁凱晴首踏新疆 入鄉隨「族」

梁凱晴向當地人學習民族樂器，大開眼界。 梁凱晴向當地人學習民族樂器，大開眼界。
梁凱晴向當地人學習民族樂器，大開眼界。
前港姐梁凱晴早前到新疆為內地旅遊節目《行見江山》進行拍攝，工作之餘亦增廣見聞，她在社交網分享說：「拍旅遊節目其中一個好處就係，會令我有機會去一啲平時冇諗過會去嘅地方，探索世界每一個角落。」首次踏足新疆的凱晴除了欣賞自然景色，還學習了多種民族舞蹈，令她大呼受益匪淺。
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