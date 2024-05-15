大讚龔嘉欣捱得苦 黎耀祥年拍一劇 直播沖涼冇人睇

視帝黎耀祥於新劇中和龔嘉欣再度合作，大讚對方肯搏肯捱，故直播帶貨都預她做嘉賓；丁子朗覺得與黎耀祥合作彷彿在上免費演藝課堂，坦言拍劇期間不會放棄唱歌，更會擔任LOONG 9-S內地巡唱的嘉賓。

無綫新劇《香港探秘地圖》於昨日舉行拜神儀式，視帝黎耀祥、龔嘉欣、丁子朗、孔德賢和倪嘉雯等出席。黎耀祥定下一年拍一劇的目標，透露今次與嘉欣是繼《殺手》後相隔數年再次互鬥演技，大感開心，他又大讚對方勤力不怕辛苦：「佢冇替身趴地瞓坑渠都肯，好難得，前途無可限量。」黎耀祥還自認年紀大，笑言不適宜太多外景，今次接戲是因為欣賞監製王偉仁。

提到近來轉戰直播帶貨，他認為這只是以另一種得意又新鮮的形式，和觀眾分享人生和生活態度。問到會否學內地網紅沖涼直播？黎耀祥笑言自己沖涼都沒有人睇。嘉欣就表示和黎耀祥合作，令她不敢置信，談到曾獲邀現身其主持的帶貨節目，嘉欣則笑言會再接再厲，有機會也想開拓帶貨市場。

丁子朗免費「上堂」學嘢 同場的丁子朗在新劇中與嘉欣有感情線，談及以前曾和黎耀祥合作拍攝旅遊節目並一齊浸浴，卻講錯同祥嫂浸浴，引發全場爆笑，他說：「同祥哥拍戲就好似免費上咗堂演藝班。（網民建議你應該專心做戲好過唱歌？）要專心做戲，但都有上音樂節目，好想出歌。」又透露將會擔任LOONG 9-S內地巡唱嘉賓，認為超星團組香港隊是好事，但不敢給予意見。

而孔德賢則飾演龔嘉欣的弟弟，在劇中是殘障宅男，他自爆嘉欣是其小學、中學的師姐，一向深受老師歡迎。另有指他向關楓馨獻殷勤，孔德賢感到莫名其妙，坦言兩人拍完綜藝節目後便沒有聯絡，現在也沒有拍拖。而孔德賢在劇中與倪嘉雯發展姊弟戀，他直言現實未追過「姐姐」，而倪嘉雯就表示喜歡思想成熟的對象。