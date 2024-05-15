樂宜Big得太緊 比卡超面容扭曲

34C女神樂宜近日在社交平台分享一輯新相，穿上比卡超背心大騷事業線，更因上圍太豐滿令圖案「變形」，網民打趣留言：「睇落好生猛隻比卡超」、「係一隻笑得好開心嘅比卡超」、「請問邊度有得捕獲，好想同佢合照，一生夢想。」明顯視線被樂宜深深吸引住！