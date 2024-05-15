娛樂

樂宜Big得太緊 比卡超面容扭曲

樂宜穿上背心後，卡通圖案即時變成「眼凸凸」！ 樂宜穿上背心後，卡通圖案即時變成「眼凸凸」！
樂宜穿上背心後，卡通圖案即時變成「眼凸凸」！
34C女神樂宜近日在社交平台分享一輯新相，穿上比卡超背心大騷事業線，更因上圍太豐滿令圖案「變形」，網民打趣留言：「睇落好生猛隻比卡超」、「係一隻笑得好開心嘅比卡超」、「請問邊度有得捕獲，好想同佢合照，一生夢想。」明顯視線被樂宜深深吸引住！
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc