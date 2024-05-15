創「3秒完售」戰績 身價十級跳 G.E.M.巡唱大半年吸5億 豪掃磚頭錢滾錢

現年32歲的歌手鄧紫棋（G.E.M.）由香港轉戰內地發展後戰績彪炳，去年在內地再展開巡唱，被爆僅花大半年時間就勁吸5億歌酬，堪稱圈中富婆。上海站門票日前開售，創下「3秒完售」紀錄，G.E.M.人氣持續高企，成為網上熱話！

16歲入行的G.E.M.在圈中一直吃得開，尤其轉往內地發展後，2015年未滿24歲已登上北京工人體育場開騷首創紀錄，同年入選「福布斯中國名人榜」，被揭年度收入接近7,000萬港元，緊接的3年有傳再吸金不少於2億港元，名副其實會「生金蛋」！她於去年底開始再次啟動內地巡迴演唱會，頓時引起高度關注，更掀起一股撲飛潮。

據悉，今次演出G.E.M.先後涉足全國大部分省市，預計唱足49場至今年8月底才會「收工」。有指其歌酬與10年前相比已「十級跳」，目前每場演出收取約千萬港元歌酬，僅花大半年時間開巡唱就穩袋5億酬勞，身價非同凡響！她對上一次舉行巡唱已是2019年，一眾歌迷聞得偶像再次開騷，自然萬分期待，日前上海站演出公開售票，歌迷僅花3秒就將5場門票搶購一空，實在一票難求！上海站演出場地是可以容納8萬名觀眾的上海體育場，G.E.M.成為首位在該處「五連開」的亞洲歌手，迅即成為網民熱話。

搞導賞團參觀LA獨立屋 G.E.M.吸金力強勁，一直吸引網民為她「計身家」，年前已有指其名下資產高達12.56億元人民幣（約13.86億港元）。她一向喜歡投資「買磚頭」，約10年前已被發現豪花千萬元人民幣（約1,080萬港元），在內地購入兩個單位兼打通做複式單位，該項投資不足一年已升值約600萬元人民幣（約648萬港元）。去年她再被發現以2,000萬港元在荃灣購入一個千呎海景豪宅，有地產商索性以她的名字作招徠，當時同類型單位以約3,000萬港元成交，變相G.E.M.又有近千萬進帳，眼光獨到！

豬籠入水的G.E.M.之前在社交平台開辦「導賞團」，帶網民參觀她在美國洛杉磯租住的獨立洋房，當中有私人游池、大花園甚至私人影院，與男友Mark過着Chill爆的神仙眷侶生活，有指該處月租高達32萬港元。此外，她年前被發現曾在開騷期間以6位數人民幣日租入住深圳五星級酒店的總統套房，相當奢華，但以其吸金力而言，所有花費都只算濕濕碎。