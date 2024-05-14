撞樣蹭熱度兼搶飯碗 中村@LE SSERAFIM 明抄秀智惹圍剿
韓團LE SSERAFIM日本成員中村一葉自出道後就被指與「國民初戀」秀智撞樣，近日她在見面會上大跳對方名曲，結果遭秀智的粉絲圍剿，鬧爆她刻意模仿，兩年來經常利用秀智提升個人熱度！
出道兩年的LE SSERAFIM早前演出美國大型音樂節，唱功捱轟兼人氣插水，她們剛於上周末及周日在韓國首爾舉行兩場見面會力挽狂瀾。日本成員中村一葉出道時被指撞樣秀智而成功彈出，她在見面會上表演對方出道時所屬女團miss A的名曲《Bad Girl Good Girl》，隨即遭大批秀智粉絲圍插：「要模仿秀智到幾時？出道時都仲可以理解，到依家抄足兩年，唔該靠自己，唔好再利用秀智蹭熱度！」秀智粉絲對於中村刻意以自己與秀智撞樣為賣點大表反感。去年秀智主演韓劇《我的女神室友斗娜》，中村特地上載模仿該劇造型的短片，令對方粉絲嬲爆。而秀智之前代言的國際護膚品牌，上月宣布由中村代言後，更加激起粉絲怒火，再加上今次見面會表演秀智名曲，即被粉絲視為公然挑釁，故連同過往的積怨一次大爆發。
ILLIT倒模NewJeans出新碟
至於另一韓團ILLIT今年3月出道後，無論形象及造型均被指倒模同門女團NewJeans。ILLIT處女碟《Super Real Me》銷量已突破50萬張，有網民指其唱碟封套的字款，以及隨碟附送成員塗鴉的卡片及貼紙，均與NewJeans出道專輯設計風格相似，惹來對方粉絲不滿。
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