撞樣蹭熱度兼搶飯碗 中村@LE SSERAFIM 明抄秀智惹圍剿

出道兩年的LE SSERAFIM早前演出美國大型音樂節，唱功捱轟兼人氣插水，她們剛於上周末及周日在韓國首爾舉行兩場見面會力挽狂瀾。日本成員中村一葉出道時被指撞樣秀智而成功彈出，她在見面會上表演對方出道時所屬女團miss A的名曲《Bad Girl Good Girl》，隨即遭大批秀智粉絲圍插：「要模仿秀智到幾時？出道時都仲可以理解，到依家抄足兩年，唔該靠自己，唔好再利用秀智蹭熱度！」秀智粉絲對於中村刻意以自己與秀智撞樣為賣點大表反感。去年秀智主演韓劇《我的女神室友斗娜》，中村特地上載模仿該劇造型的短片，令對方粉絲嬲爆。而秀智之前代言的國際護膚品牌，上月宣布由中村代言後，更加激起粉絲怒火，再加上今次見面會表演秀智名曲，即被粉絲視為公然挑釁，故連同過往的積怨一次大爆發。