暢所欲玄：流年法

在面相學上，論流年運程的方法有多種，如三停法、耳鼻流、九執流年法、混流法……等等。所謂三停法，即從面相上分為額代表三十歲之前的運勢；眉眼至鼻為中停，看三十一至五十歲之間的際遇；由鼻至下巴代表晚年的運程，即五十歲至七十歲也。當然，這只是一個大概將人生分為初年、中年、晚年，看某段五官生得如何而判斷。

所謂耳鼻法，男士以左耳代表一至二十歲，鼻子是二十一至四十歲，右耳為四十一至六十歲，女士則以右耳代表一至二十歲，鼻子為二十一至四十歲，左耳是四十一至六十歲，此中是觀其人之左右耳和鼻子生得優劣如何，以便判斷其人某段運勢之吉凶也。

九執流年法是以左眉代表一歲，鼻子代表兩歲，口為三歲，左耳表示四歲，左眼是為五歲，額為六歲，右眉代表七歲，右眼則為八歲，右耳代表九歲，十歲便由左眉開始，十一歲又由鼻子算起，如此周而復此，順序而行，從眼耳口鼻眉之形態而判斷某年歲吉、某年歲凶。

至於混流法分男左女右而行，先由左右耳開始，再上額而至眉，眉又至眼，眼而至顴鼻，再由鼻而至口及下巴為止。

玄學家伍立群