5月14日(二)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月14日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
李綺虹戰勝抑鬱再拍戲
前港姐李綺虹近日帶同兒子Tate接受HOY TV專訪，為有份參演的加拿大電影宣傳，逾10年沒有演戲的她，笑指對沒有打戲感失望。談及抑鬱症，她表示經過日復日練習，現已開心不少：「第一次抑鬱症時不知道，發生到最差的一剎那才意識到，現時每天起床都會想一想，呼一口氣，讓自己清醒一下。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240514-0514_00282_065/李綺虹戰勝抑鬱再拍戲
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc