李綺虹戰勝抑鬱再拍戲

前港姐李綺虹近日帶同兒子Tate接受HOY TV專訪，為有份參演的加拿大電影宣傳，逾10年沒有演戲的她，笑指對沒有打戲感失望。談及抑鬱症，她表示經過日復日練習，現已開心不少：「第一次抑鬱症時不知道，發生到最差的一剎那才意識到，現時每天起床都會想一想，呼一口氣，讓自己清醒一下。」