「CP粉」促再結劇緣 楊千嬅周柏豪合唱 掀回憶殺洗腦
歌手楊千嬅與周柏豪曾在劇集組成CP，雖然已播畢4年多，但粉絲仍盼望他們再結劇緣。日前千嬅為柏豪的內地演唱會擔任神秘嘉賓，率先在舞台上合體，頓時勾起集體回憶！
周柏豪與楊千嬅多年前在無綫劇集《多功能老婆》飾演一對，劇集反應不俗，更為柏豪帶來獎項，粉絲一直期望他們再組CP拍劇，惟一直只聞樓梯響，不過日前就在音樂會上率先合體！在佛山開唱的柏豪繼2019年後，再次請來千嬅擔任表演嘉賓，她出場時現場觀眾瘋狂尖叫，二人合唱《背後女人》一曲，頓時把氣氛推至高峰。
巡唱撞高考延期
柏豪指千嬅是他很重要的朋友，無論工作或私下也給予很多意見及信心：「我哋成日傾偈，喺舞台上，每一次演唱會邀請佢，千嬅次次二話不說答應，就算依家好忙都抽空支持，真係好多謝。」千嬅則表示二人相識很久，慶幸在演藝路遇上如此出色的歌手，又指見證着柏豪發展音樂：「首次同台我係好大膽邀請佢做我20周年演唱會嘉賓，因為我有首歌《小飛俠》，當時佢係好有執念嘅歌手，好有火，聲線辨識度高，所以覺得好適合佢唱。」其後她不忘答謝觀眾，希望歌迷可以把他們的音樂傳到更加遠。不少網民完騷後在網上留言，指二人合體，腦海即浮現出《多》劇的畫面，至翌日仍揮之不去，望他們再結劇緣。
此外，柏豪原定下月8日在肇慶舉行巡唱，因撞正內地高考，有關方面近日發出公告，表示為配合管制，決定把演出延期一天舉行，同時安排為受影響歌迷退票。
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