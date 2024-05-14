「CP粉」促再結劇緣 楊千嬅周柏豪合唱 掀回憶殺洗腦

巡唱撞高考延期

柏豪指千嬅是他很重要的朋友，無論工作或私下也給予很多意見及信心：「我哋成日傾偈，喺舞台上，每一次演唱會邀請佢，千嬅次次二話不說答應，就算依家好忙都抽空支持，真係好多謝。」千嬅則表示二人相識很久，慶幸在演藝路遇上如此出色的歌手，又指見證着柏豪發展音樂：「首次同台我係好大膽邀請佢做我20周年演唱會嘉賓，因為我有首歌《小飛俠》，當時佢係好有執念嘅歌手，好有火，聲線辨識度高，所以覺得好適合佢唱。」其後她不忘答謝觀眾，希望歌迷可以把他們的音樂傳到更加遠。不少網民完騷後在網上留言，指二人合體，腦海即浮現出《多》劇的畫面，至翌日仍揮之不去，望他們再結劇緣。