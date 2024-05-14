自封「魔音」唔聽教 朱智賢撇男友 跟蘇韻姿學唱歌

剛離巢無綫的蘇韻姿，坦言回復自由身後不排除任何可能：「有工作機會都會去。」早前宣布開班教小朋友唱歌的她指收生理想，連好友朱智賢也聲稱要跟她學唱歌，不靠男友謝東閔。

藝人蘇韻姿、朱智賢及陳思圻等昨日出席活動，現為自由身的蘇韻姿表示對工作無任歡迎：「有工作機會都會去。」提到早前因搬新屋而翻出多達1,800集的無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》劇本，夠她鋪滿房間地板當床瞓，網民大讚其「劇本海」和「劇本地板」有創意，亦表示掛念其角色「紅衫魚」。她坦言因未有位置收藏劇本，故需要斷捨離，只保留較有意義和重要的集數。

陳思圻約「老公」拍片 蘇韻姿近日加盟了謝東閔和吳業坤的音樂學院，開班教小朋友唱歌，她高興表示收生反應理想。身旁的好友朱智賢立即表示想跟她學唱歌，笑指自己唱功「唔上唔落」，做「魔音」會較有市場，問到為何不找男友謝東閔教？她笑說：「我唔聽佢講㗎，太熟教唔到，佢講完我話番佢轉頭！」

至於久未露面的「細龍太」陳思圻透露近日專注自己的手機應用程式設計工作，又坦言有戲癮，希望有機會拍劇。提到《愛．回家》的好拍檔「細龍生」鄭世豪同樣離巢無綫，她指雙方一直保持聯絡，問到可會有機會合作？她表示或會合作拍片放到社交平台：「可能做番CP，又可以係唔同角色。（唱歌？）唱歌佢梗係得啦，但我唔係歌手。」