林明禎再出招 破懷孕傳聞

馬來西亞女神林明禎日前透過社交網透露身體不適全面停工，更一度傳懷孕，她日前即晒「床照」望澄清傳聞，但由於不是全身照，故未能完全闢謠。至昨日她再晒出多張照片，其中一張她穿貼身衫現纖腰，亦有食雪糕、食炸物的照片，相信能令佗B傳聞不攻自破，讓一眾宅男放心！