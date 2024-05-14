娛樂

林明禎再出招 破懷孕傳聞

林明禎分享多張照片，多數是近鏡照。 林明禎分享多張照片，多數是近鏡照。
林明禎分享多張照片，多數是近鏡照。
馬來西亞女神林明禎日前透過社交網透露身體不適全面停工，更一度傳懷孕，她日前即晒「床照」望澄清傳聞，但由於不是全身照，故未能完全闢謠。至昨日她再晒出多張照片，其中一張她穿貼身衫現纖腰，亦有食雪糕、食炸物的照片，相信能令佗B傳聞不攻自破，讓一眾宅男放心！
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