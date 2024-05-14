代領獎嘲輸家廢 Tyson Yoshi強調講事實 林家謙急「割席」

Tyson Yoshi騷後為言論解畫。

歌手Tyson Yoshi前晚代林家謙上台領獎時爆出一句：「唔係佢勁，係你哋廢。」引來網民狠批，指他囂張兼連累對方。林家謙昨日急急發文澄清，疑似「補鑊」兼跟對方「劃清界線」。

Tyson Yoshi前晚在《CHILL CLUB推介榜 年度推介23/24》頒獎禮代好友林家謙上台接受「年度唱作歌手」獎項，期間語出驚人：「唔係佢勁，係你哋廢。」引起網民熱議。林家謙昨日在社交網出Po澄清：「唉千祈唔好咁講。」其公司同事則表示：「家謙有工作在身所以缺席，除了多謝後面的thank you list同母親節快樂，其他都係Tyson自己發揮，謝謝！哈哈！」

不過，前晚Tyson騷後在後台受訪時還笑言：「係佢（林家謙）囂張，唔係我，我代入我認識嘅佢，然後揣摩，咁係事實，我覺得係。（你害死佢？）是但啦！突然叫我上台，唔關我事。（驚唔驚林家謙打電話鬧你？）我電話冇電，熄咗機。」問到他自己獲獎時未有如此囂張，他即自稱是謙虛的人，並說：「林家謙攞獎攞到手軟，今次係我人生以來第2個音樂獎咋！」

馮允謙Ian大方應對 至於賽前呼聲甚高、最終失落「唱作歌手」獎的MIRROR成員Ian豁達地說：「我都係唱作人。（輸咗畀林家謙！）冇贏輸，出歌唔係為攞獎，有冇獎唔代表贏輸，大家會聽我嘅歌就係最好嘅獎。（失望？）真係冇失望，係真心。」而奪得「評審團表揚獎 節奏藍調歌曲」獎的馮允謙滿意成績，對於未能奪「唱作歌手」獎，他笑指競爭太大，對於Tyson Yoshi的言論，問他聽到可會不開心？他說：「唔會，我知自己有努力嘅空間，已經努力中，作咗好多歌。（聽到佢咁講冇反應？）完全冇反應，我有少少呆咗！（咁講想鞭策你？）我個人比較勤力，唔需要鞭策。」