甄子丹技癢 側翻上床

「宇宙最強」甄子丹向來功夫了得，雖然平日忙於拍戲，但仍不時透過社交網與Fans分享生活點滴。日前他上載在新加坡入住超豪酒店的短片，見廚房大過客廳外，更有空中花園連泳池，奢華程度簡直是「富貴逼人」！他又技癢一展身手，表演以帥氣側空翻瞓落床，睇到網民嘩嘩聲！