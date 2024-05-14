新一屆招募 「打散遊」孖咇受訓 黎諾懿袁偉豪娶港姐封「最大受益人」

今年港姐搞搞新意思，有意玩「打散遊」，安排每兩位佳麗一組拍外景。昨日為新一屆港姐招募作宣傳的黎諾懿與袁偉豪，獲封「香港小姐架構最大受益人」，齊齊賣口乖冧老婆。

一年一度港姐佳麗招募正式啟動，昨日於電視城舉行記者會，10位猛男包括黎諾懿、袁偉豪、丁子朗（丁丁）、朱敏瀚及黃奕斌等宣傳，並公布今年口號為「Proud to be a woman」。

諾懿與袁偉豪被封「香港小姐架構最大受益人」，事關兩人不約而同娶港姐，諾懿笑說：「我最尊敬嘅人係我太太，因為佢拯救咗成個宇宙，執咗我呢舊垃圾返屋企！」袁偉豪亦放閃說：「我太太打磨我，成為更加發光發亮嘅人！」丁丁則賣口乖，暗指自己流着「TVB血」：「近排我喺內地試鏡，負責人好鍾意問我係咪高海寧嗰間公司，努力係畀人見到嘅，成為TVB藝人我好驕傲。」

受訪時，諾懿自言與袁偉豪有豐富的「臨床實證」：「我哋可以話畀大家知，邊種女仔嚟選係最Perfect嘅！」問到今年會否幫忙，袁偉豪表示無論台前或幕後亦相當樂意；談到日前迎來43歲，他表示最開心是太太送了一個攝影機造型蛋糕，又直言想追多個。

丁子朗承諾戒色 至於丁丁與朱敏瀚被封「曾經的選美機制受益人」，因雙方舊愛都與選美有關，丁丁即時「表忠」說：「我應承咗藝員科高層，嚟緊唔會亂搞男女關係，只專心事業。（復辦香港先生？）係就好，我呢個亞軍當選7、8年都冇卸任。」

談到今年港姐機制，無綫總經理（節目內容營運）曾志偉表示，海外招募期約一個月，外景有意安排每兩位佳麗一組出發，預算去10個地方：「去遠啲嘅地方拍攝，好似去荷蘭及中東受訓咁，而評審同表演嘉賓有意清一色女將。」對於近年港姐三甲被指質素未達標，他亦默認：「希望疫情過後通關，多啲人報名，等我哋有多啲選擇。」