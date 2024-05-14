張藝興粉絲召集應援團助攻

康城電影節除了參展電影團隊會到場外，不少品牌代言人亦會現身，內地藝人張藝興將與韓團少女時代主將Yoon A齊齊現身品牌活動，而內地男星龔俊則會現身另一品牌活動。張藝興粉絲為了幫首次現身康城電影節的偶像造勢，近日在網上邀請海外粉絲加入應援團隊，屆時於康城為偶像打氣。