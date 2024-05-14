中娛星動：康城變戰場 章子怡撼范冰冰 楊冪趙麗穎冤家路窄 焗住破冰造勢

內地頂流女星楊冪將與傳不和的趙麗穎到法國康城電影節出席新片首映禮，不少網民期待「兩大勁敵」可以破冰，在紅地氈上「手拖手」亮相！今年康城相當熱鬧，同樣與楊冪傳不和的唐嫣會亮相當地活動，至於康城常客范冰冰亦會現身慈善晚宴，大有機會與在當地宣傳新片的「國際章」章子怡聚頭！

《第77屆康城電影節》將於法國時間5月14日至25日舉行，由賈樟柯執導、趙濤主演的內地電影《風流一代》雖入圍主競賽單元，可惜話題度絕對不及由陳可辛執導、章子怡主演的《醬園弄》，《醬》片以非競賽形式上映，並定於5月24日舉行首映。該片除了子怡外，還有楊冪、趙麗穎、李現、易烊千璽等頂流藝人，參與陣容一直備受注目，陳可辛早前更大賣關子，不願透露半點風聲，不過根據大會向傳媒發出的電郵，得悉大部分《醬》片演員均赴會。雖然之前有傳趙麗穎因護照問題，以及要趕拍劇集《在人間》而未能同行，但實際上她在隨行名單中，不少網民即大呼期待，尤其她與傳不和的楊冪齊齊現身，以兩人的性格絕不會在傳媒面前「面左左」，故有粉絲留言希望她們化干戈為玉帛，屆時可以破冰「牽手好好走紅地氈」！有指早前《醬》片在北京電影節只得導演陳可辛獨自撐場，全因要將「第一次」留給法國康城造勢。

唐嫣殺到出席活動 除了去康城的陣容，一直非常神秘的角色分配，亦在康城的刊物中曝光，除了眾所周知章子怡飾演殺夫者詹周氏，原來趙麗穎是飾演劇作家，並以詹周氏為藍本創作戲劇，楊冪則飾演女囚「大家姐」，由於電影改編自小說《醬園弄殺夫案》，故有網友指以小說而言，趙麗穎的角色戲份應比楊冪重。至於李現則激罕演奸角，飾演詹周氏爛賭老公的朋友，難怪陳可辛受訪時曾提到今次不少演員將突破以前的演出，讓觀眾耳目一新。

今年康城電影節可謂星光熠熠，與趙麗穎一樣，跟楊冪鬧不和的唐嫣亦會現身當地出席品牌活動。另一女星范冰冰則將於本月23日亮相法國康城的著名慈善晚宴，該晚宴每年都群星雲集，身在當地的章子怡亦大有機會亮相，她素有「國際章」之稱，若與同樣風頭十足的冰冰同場，應會在造型上一較高下！去年冰冰在康城現身多個活動大騷百變形象成焦點，不過近日有外國雜誌選出康城電影節史上最差紅地氈衣着，冰冰去年的黑天鵝造型竟然入圍！