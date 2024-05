賣集體回憶冇幫助 門票嚴重滯銷 珍妮花巡唱恐撻Q

荷里活天后珍妮花露柏絲(Jennifer Lopez)近期全力主攻樂壇,宣布6月底開始舉行5年來首個巡唱《This Is Me … Now:The Tour》。不過,門票開賣不久卻突然宣布取消8月的9場演唱會,令一眾買了飛的樂迷感不滿,事後被踢爆因為巡唱門票滯銷才被迫「縮場」。而近日更傳出主辦單位打算索性取消演唱會!

由於門票開賣後嚴重滯銷,早前主辦單位與珍妮花商討後決定將巡唱改名為《This Is Me... Live: The Greatest Hits》,希望以「集體回憶」作巡唱賣點,但無助銷情,門票仍然滯銷。由於巡唱已逼在眉睫,下月26日將於奧蘭多展開,近日有傳主辦單位向珍妮花提議取消6月至8月合共30場演唱會,不過有指她拒絕取消,堅持如期舉行。加上有部分場次門票銷情理想,因此她絕不希望取消演唱會令已買了飛的樂迷失望。