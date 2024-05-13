賣集體回憶冇幫助 門票嚴重滯銷 珍妮花巡唱恐撻Q

荷里活天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）近期全力主攻樂壇，宣布6月底開始舉行5年來首個巡唱《This Is Me … Now:The Tour》。不過，門票開賣不久卻突然宣布取消8月的9場演唱會，令一眾買了飛的樂迷感不滿，事後被踢爆因為巡唱門票滯銷才被迫「縮場」。而近日更傳出主辦單位打算索性取消演唱會！

由於門票開賣後嚴重滯銷，早前主辦單位與珍妮花商討後決定將巡唱改名為《This Is Me... Live: The Greatest Hits》，希望以「集體回憶」作巡唱賣點，但無助銷情，門票仍然滯銷。由於巡唱已逼在眉睫，下月26日將於奧蘭多展開，近日有傳主辦單位向珍妮花提議取消6月至8月合共30場演唱會，不過有指她拒絕取消，堅持如期舉行。加上有部分場次門票銷情理想，因此她絕不希望取消演唱會令已買了飛的樂迷失望。

老公唔見影疑婚變 另一方面，珍妮花事業失意，愛情亦未如理想，近日就有網站懷疑她與影星老公賓艾佛力（Ben Affleck）婚變。話說她早前在年度大型時尚活動中擔任今屆的聯合主席，但老公賓佬竟然沒有陪她出席，因而被外界懷疑夫婦感情有變。消息傳出後，有關方面即時否認，指賓佬只是因要到其他地方拍戲才被迫缺席活動。