暢所欲玄：我們的人品就是自己最好的運氣

我們的心態，就是自己最好的風水。好多人當知你做玄學風水行業，腦海中往往彈出第一個想法是睇相佬、風水佬，對你的工作有另類看法，好些人會說這是非精密科學，不客氣的人會說是迷信、神棍，一支竹打盡一船人。

所謂「樹大有枯枝」，醫生、律師、會計師也非全部上等人。中華五千年文化流傳到今天，先賢累積下來的民間智慧，及術數中的七政四餘之錄，絕對經得起考驗，否則就不會有「億則屢中」的名言，而傳統風水也應用在建築上。

有些人睇準這工作好容易透過自己嘴巴及互相借用名氣而出位，舉例跟隨某風水大師學了幾堂風水課程，買了證書及合照，便回到自己地方自吹自擂。問題是批八字看風水，真的上了幾課，就能懂得老祖宗的智慧嗎？好似有些大師不準不重要，收了錢，繼續自我宣傳刷存在感，因此往往造成某些人對這文化的誤解。

不知不覺，廿四節氣之一的立夏已過，簡單推算，立夏後出生的人士，大部分缺水，加上這幾年流年木火多，如自身在大運中都有少少不順，如不在大運中更要加倍為自己作部署，如游泳或多用藍、白顏色，亦可利用下午3時至7時談大事或晚上9時至1時來思考。另外，到了5月至8月立秋前宜低調一些。

堪輿學者元海