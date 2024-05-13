娛樂

周吉佩遠赴英國拍MV
《中年好聲音》歌手周吉佩（吉吉）、顏志恒、龍婷及吳大強等，昨日出席活動宣傳即將舉行的演唱會。吉吉獲全家到場支持，他透露準備了護膚品送給老婆做禮物，他將應邀到英國出席活動，此行會順便拍攝新歌MV。
至於顏志恒則憂心忡忡表示：「細仔患咗類似猩紅熱病，我太太依家送咗佢去醫院，活動後我會趕過去。」
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