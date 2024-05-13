武打巨星李連杰的太太利智在組織家庭後淡出幕前，日前他激罕分享兩夫妻的合照，留言：「在尼泊爾的1月及2月。」二人同樣戴上太陽眼鏡及Cap帽，李連杰略現皺紋，而利智臉容瘦削，但狀態仍然不錯，她翹實老公大放閃光彈。兩人的細女Jada也有同行，又與當地和尚合照，相信他們此行是到尼泊爾學佛修行。