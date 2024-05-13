唱到大連 被怪風搗亂 鄧紫棋開騷要緊 唔做《歌手》救兵

「宇宙G.E.M.」鄧紫棋日前於大連開騷期間遇怪風，不斷被飄揚的頭紗遮面，最終忍不住笑場；對於《歌手2024》被狠批內娛歌手實力不濟，逾百萬網民湧入其直播間請求她現身救亡！

歌手鄧紫棋（G.E.M.）繼本月初於天津開唱後，日前轉戰大連站，舉行一連兩場的演出。而當她盡情投入演繹歌曲《You Raise Me Up》時，現場刮起一陣大風，其造型配搭的頭紗亦隨風飛起，遮蓋她的臉，雖然G.E.M.處變不驚繼續獻Sing，但台下卻笑聲不斷，最終令她也忍不住失笑。

唱畢該曲時，G.E.M.笑說：「剛剛應該是我唱這首歌笑容最多的一次，在人生不同階段，我唱過這首歌無數次，每次的感覺都不一樣。我這個頭紗從未被吹成這樣，獻給你們了，大連。」更指平日演繹該曲時都會哭，但今次因為突發情況令大家看得太開心，寄望歌迷日後也能同樣開心。

其後表演期間，現場的風仍未停下，G.E.M.不斷被頭紗遮面，連她也忍不住表示：「怎麼辦，這條東西很不聽話，吹成這樣，哪有人一個婚禮掀3次頭紗？但我告訴你這是有寓意的，為甚麼要掀頭紗那麼多次，因為這就是真愛，每一天都說一次我願意，希望用我的音樂一直陪着你們。」

那英難抵勁敵需支援 此外，內地歌唱比賽節目《歌手2024》日前首播，強調「零修音」直播，大考歌手唱功。節目播出後，內地歌手的實力被兩位海外參賽者輾壓，引起網民熱議，節目不單成為收視冠軍，更以多個相關詞條登上網絡熱搜。於首集中，美國歌手Chante Moore及摩洛哥00後新星Faouzia實力超班，就連公認唱功了得的那英都只能屈居第3名。網民嘲諷三甲毫無懸念，狠批內娛歌手實力不濟，紛紛討論內娛哪位歌手有實力救場，當中有人力薦G.E.M.。而G.E.M.於前晚完成演出後，食住消夜開直播與粉絲互動，吸引逾百萬網民觀看，期間有人留言望她到《歌手》救場，G.E.M.聞言表示：「我當然知道發生了甚麼，我有看節目，其實真的挺好看，不過我在開演唱會呀，各位觀眾。」委婉推卻了網民們的請求。