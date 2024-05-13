狀態回勇 扮靚去Ball 姚焯菲唔敢作反 拒男仔埋身

「聲夢小花」姚焯菲女大18變，之前被指「幸福肥」，最近卻瘦身成功，變身「貴族公主」現身Ball場，雖然身邊有不少外籍男孩，但為免在港的父母誤會，她全程埋女仔堆，更藉母親節向媽咪送祝福，越洋表孝心。

姚焯菲（Chantel）日前已飛返新西蘭繼續升學，應付功課之餘，間中亦會放鬆心情，扮靚靚跟同學們出席學校的社交舞會。Chantel近日在社交網上載了多張去Ball的靚相，見她穿上黑色透視Low Cut晚裝裙襯微曲長髮，手挽鑽石小手袋，一個輕撥秀髮的甜笑甫士，即時電暈全世界，被粉絲大讚造型似貴族公主：「高貴又典雅，仙氣中帶點淑女feel。」且之前的包包面及肥手臂不復見，靚樣回復初出道模樣。

而跟Chantel同赴Ball場的外籍女同學亦告曝光，不過她的甜白美氣質絕不輸蝕，成為一班女同學中最標青的一個。又見Ball場中有不少外籍男同學，但她重女輕男，只跟女同學合照，Chantel在港的父母及粉絲大可放心，毋須擔心她偷偷拍拖。

下半年推兩首歌 雖然Chantel身在異地，但仍然心繫媽咪，趁昨日是母親節，她拍短片越洋跟媽咪說：「媽咪母親節快樂，祝你身體健康，愈嚟愈後生，同埋愈嚟愈靚。」另外，據知她已計劃好下半年的工作安排，返港將推出兩首新歌，分別是獨唱及合唱歌，不過合唱歌的歌手是誰則暫時要保密。