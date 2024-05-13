中娛星動：學校運動會 趙麗穎冇影 馮紹峰父慈子孝 膝頭當櫈坐

內地小生馮紹峰日前變身「帶子洪郎」，現身兒子「想想」的學校運動會，期間發現兒子累了，他更半跪充當「人肉櫈仔」，讓「想想」坐着休息，父慈子孝畫面溫馨。

馮紹峰與前妻趙麗穎3年前結束婚姻關係，不過一直沒有忽略對兒子「想想」的照顧，也曾被拍得「一家三口」外出晚膳的照片。近日有媒體發現馮紹峰「單拖」現身一所校園，參加5歲兒子的學校運動會，為了融入家長群，他刻意低調現身，星味大減，連旁人也沒有發現身邊站着一位知名藝人。至於趙麗穎則全程未見影，沒有出現為兒子打氣。

當日一身白色T恤、頭戴黑色鴨舌帽及黑色口罩打扮的馮紹峰，運動會上全程眼睛離不開「想想」，當兒子拿到了金牌，他隨即彎腰陪對方一起研究，看來很為兒子驕傲。當「想想」玩累了，馮紹峰即充當「人肉櫈仔」，右膝跪地讓兒子坐在其大腿上休息，名副其實的「廿四孝爸爸」。

含淚談父子關係 因離婚令「想想」失去完整家庭，馮紹峰一直心存愧疚。日前他出席主演電影《黃雀在後》宣傳活動時，被問到覺得怎樣才算是合格父母？他罕有地談到和兒子的互動，且眼眶泛淚說：「我真的很愛我的孩子，我會以成人的聊天方式和孩子對話，很珍惜這種美妙的體驗。」他也坦言在當爸爸過程一定會手忙腳亂，自己還不夠好，但仍不斷成長，又指孩子和父母的感情好，才是最大的成功。