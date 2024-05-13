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龍門陣
張鳳妮復出做阿二
張鳳妮久沒亮相，今次過足戲癮。
此劇除了找來羅嘉良驚喜加盟外，余安安、張鳳妮、許紹雄及吳岱融等好戲之人亦陸續登場，其中息影超過25年的張鳳妮劇中飾演羅嘉良的二太，受制於元配余安安。張鳳妮多年未有演戲，今次內心戲頗多，讓她大呼過癮好玩。已嫁往馬來西亞落地生根的她，經常在公餘時間充當嚮導，帶台前幕後四出「食好西」，大受歡迎。
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