此劇除了找來羅嘉良驚喜加盟外，余安安、張鳳妮、許紹雄及吳岱融等好戲之人亦陸續登場，其中息影超過25年的張鳳妮劇中飾演羅嘉良的二太，受制於元配余安安。張鳳妮多年未有演戲，今次內心戲頗多，讓她大呼過癮好玩。已嫁往馬來西亞落地生根的她，經常在公餘時間充當嚮導，帶台前幕後四出「食好西」，大受歡迎。