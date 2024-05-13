《家族榮耀》再起風雲 佘詩曼為續前緣 臨危受命掀權鬥

「三料視后」佘詩曼在新劇《家族榮耀之繼承者》內，除惡鬥羅子溢外，更與林峯及黃浩然展開一段微妙的三角關係。她直言由「聽古仔」到做事前準備工夫，時間上相當匆忙，而最終決定接拍，完全是衝着林峯而來！

視后佘詩曼（阿佘）、林峯、羅子溢及羅嘉良等主演、寰亞傳媒、優酷聯合出品的劇集《家族榮耀之繼承者》將於今晚8時30分在無綫翡翠台推出。這套30集家族權鬥劇承接上季餘威，由籌拍到啟播都引起網民熱話，劇情交代身為豪門長孫女的阿佘未獲器重，家族大權一直落在二叔嘉良及堂細佬羅子溢手上，但爺爺劉江健康出現問題時，卻突然轉軚對阿佘作出提拔。豪門權鬥一夜之間發生巨變，恩怨情仇掀起幕幕高潮，「家人即地獄」成為故事主題，追看性十足。

再遇林峯感陌生 劇中阿佘與「高律師」林峯感情線相當複雜，中間還有黃浩然的加入，形成三角關係。這是阿佘與林峯繼《使徒行者》後相隔9年再度合作，加上是阿佘年初成為「三料視后」後首部港劇，絕對令不少粉絲引頸以待。總監製梁家樹對阿佘讚口不絕：「選角時好多問題產生，我哋好遲先落實及通知阿佘，佢得番好少時間準備，但功課依然做得好足，表現絕對專業。」

阿佘受訪時直言今次接拍，完全是衝着林峯而來：「初接觸時我仲拍緊《新聞女王》，只係同編劇傾咗個電話，佢講咗個古仔我知。令我接拍最主要係聽到林峯接咗呢套戲，因為我有好多粉絲，咁多年嚟不斷喺社交網留言，話好希望睇到我哋再次合作！」開工再遇上林峯，阿佘形容感覺「既熟悉又陌生」﹕「咁都好，因為劇情起初交代我哋係一對舊情人，仲有黃浩然嘅加入，令我覺得能夠同咁多舊拍檔合作，係好開心嘅一件事。」