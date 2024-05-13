Man姐轉型 sell溫柔本色 林峯捱摑好舒服 期待艷福陸續有嚟

林峯與佘詩曼相隔9年再度合作，於新劇《家族榮耀之繼承者》中飾演情侶，林峯笑指大家可期待二人的親熱戲，又羨慕同劇的羅子溢艷福無邊：「我拍10套都唔及佢一套咁多。」

視后佘詩曼（阿佘）、林峯、羅子溢、梁諾妍、陳瀅及梁靖琪等昨日為新劇《家族榮耀之繼承者》宣傳，阿佘表示與林峯相隔9年再合作依然默契，坦言今次是自己少有接觸的角色：「同《新聞女王》Man姐好唔同，溫柔好多，係本色演出，哈哈！」談到被余安安掌摑一幕，她笑言不擔心面腫，反而被短暫耳鳴嚇親，身旁的林峯即笑言自己也捱了阿佘巴掌：「等佢心理平衡啲。（痛唔痛？）OK嘅，佢錫住我，好舒服。」被問到兩人會否有親熱戲？他笑謂：「故事可以有延續性發展，希望第3輯啦。」

陳瀅梁靖琪「姊妹」上陣 至於與子溢在劇中有激烈情慾戲的梁諾妍，笑指拍攝前老公洪永城一直有向子溢傳訊息，子溢即笑言對方鼓勵他去到盡，又指拍攝時已感到梁諾妍有身孕：「你話我幾大壓力，驚啲動作整親佢。」問到老婆楊茜堯會否對親熱戲不滿？他笑謂：「雖然今次角色風流，但尺度唔及《婚後事》。」同場的梁靖琪與陳瀅在劇中首度合作扮演姊妹，相當投緣，梁靖琪指要跟阿佘做對手戲相當緊張：「反而係佢話OK，叫我唔好太緊張。」