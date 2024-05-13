《CHILL CLUB頒獎禮》 Serrini爆冷封歌后 姜濤截胡失敗 Anson Lo 3奪歌王

Anson Lo連番上台領獎，Fans瘋狂尖叫。

ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜年度推介23/24》昨晚假亞洲國際博覽館舉行，MIRROR、ERROR、COLLAR、馮允謙及Gin Lee（李幸倪）等紛紛現身，全場逾萬觀眾座位爆滿，樂迷情緒高漲。最終由Anson Lo及Serrini登上「歌王」、「歌后」寶座，而張敬軒及姜濤奪得「至尊歌手大獎」。

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）連續第3年奪得「年度男歌手」，他回應：「我好驕傲同愛我嘅神徒講，呢刻我好開心，要多謝嘅包括好多人，尤其有機會陪住我軟弱一刻嘅人，MIRROR好兄弟咁啱睇到，我愛你哋！」Serrini則爆冷奪「年度女歌手」，上台後她笑說：「呢個獎應該頒畀陳蕾……我覺得呢個獎唔係屬於我嘅，係屬於大家，大家唔好出po鬧我。」而姜濤得「至尊歌手」後，感性表示：「多謝支持每位歌手嘅樂迷，有你哋，我哋先有咁熱鬧嘅樂壇。」

而Anson Lo亦憑《浪漫殺死巨蟹座》奪得「年度流行歌曲獎」，得獎後他表示：「我每年只出一隻慢歌，但想話畀大家知，我都好鍾意戙喺度唱歌嘅！」引得全場笑聲不絕。及後他再下一城，憑《Money》奪「年度跳唱歌曲獎」，即賣口乖強調「團魂」：「要多謝MIRROR，唔係一齊出道根本冇諗過會有solo歌。多謝粉絲嘅愛同支持，我哋一定會繼續努力！」

MIRROR憑《RUMOURS》奪「評審團表揚獎 跳唱歌曲」，12子一如賽前推測獲頒發「年度組合」大獎，成績不俗。Stanley（邱士縉）勇奪「年度新人男歌手」，得獎後他不忘趁母親節向亡母示愛，「年度新人女歌手」由Nancy Kwai（歸綽嶢）奪得，Beanies則獲「年度新人組合」。

缺席的歌手林家謙擊敗大熱的Ian（陳卓賢）勇奪「年度唱作歌手」殊榮，由好友Tyson Yoshi上台代領，但他大言不慚揶揄：「佢話唔係佢勁，係你哋廢！」全場嘩然，「謝辭」比賽果更見精彩！「年度樂隊」成為Dear Jane囊中物，得獎後各成員異口同聲多謝樂迷愛戴，並預告明年成軍20周年將有大搞作。5子又同時憑《浮床》奪得「年度搖滾歌曲獎」，以及憑《時間管理大師》獲頒「評審團表揚獎搖滾歌曲」。

網民轟分豬肉 昨晚一共頒發20項大獎，被網民狠批「太公分豬肉」。在長達約4小時的頒獎禮上，大部分時間被表演環節「騎劫」。不少觀眾都留言指「好悶」、「我睇咗啲乜？」此外，各歌手單位的粉絲於活動前在場外為偶像應援，其中以MIRROR人氣3子姜濤、Anson Lo及Ian的粉絲人數最多。「神徒」及「姜糖」之前在機場因爭位發生衝突，但昨日所見，兩批粉絲出奇地秩序良好。