出「花」招 踩入潮界 NewJeans攻日玩聯乘 粉絲蓄勢瘋搶

韓團NewJeans正密鑼緊鼓地籌備下月於日本強勢出道，同時又踩入潮界，與時尚教主藤原浩推出聯乘潮服，為新碟造勢，消息曝光後隨即惹起哄動，大批粉絲蠢蠢欲動，準備瘋搶產品！

近年K-Pop熱潮席捲日本，不少韓團相繼於當地插旗，前年8月出道的女團NewJeans亦將於下月21日進軍當地。繼早前宣布力邀日本藝術家村上隆助陣，為組合日文處女碟《Supernatural》打造5女的卡通造型之後，事務所前日再公開印有村上隆招牌彩虹花以及5女卡通Look的新碟封套，還附上雙方聯乘的唱碟袋，獲得樂迷高度好評。

NewJeans今次攻日還邀得當地潮流教主藤原浩合作，為成員打造日系街頭復古風造型，並計劃於出道當天推出聯乘潮服，包括Tee、帽、印花頭巾以及黑白手機袋等，同時在當地開設期間限定店，出售聯乘產品，作進一步宣傳。而前晚官方社交網上載了5位成員為產品拍攝的寫真，即引起極大回響，不少日本及海外粉絲均表示已準備搶購產品。另外，組合亦會於下月26、27日在東京巨蛋舉行見面會造勢。

Mingyu爆肌谷MV 至於同門男團Seventeen，於上月29日推出精選碟《17 IS RIGHT HERE》，在韓國首周大賣296.7萬張，創下K-Pop組合精選碟最高開售紀錄。當中收錄曲《LALALI》，由隊長S.COUPS、Mingyu、WONWOO及Vernon組成的小分隊合唱，歌曲MV於前日公開，Mingyu奉旨爆肌吸睛，首日便狂吸逾500萬點擊。新碟推出的豪華版之前因售價過高惹爭議，事務所解釋稱標價出錯，隨後修改價格，幸未有影響銷量。而精選碟在日本首周已售出逾33.3萬張，稱冠當地Oricon周間銷量榜。另一韓國女團aespa亦將於7月在日本開騷，因門票火速售罄而宣布8月在東京巨蛋加開兩場。