暢所欲玄：哪些名字筆劃代表運氣佳

姓名，好比人的衣裳，好的名字有提升運程的作用。究竟哪些筆劃數（以康熙筆劃為準）可以給你帶來好運？

姓名總筆劃數為21、23、32、45、57、68

代表這個人努力刻苦，不管從事哪個行業都容易做出不俗的成績，猶如登梯一樣，行事多有貴人輔助，其成功勢如破竹。

姓名總筆劃數為13、18、24、29、31、35、47、52

代表這個人富學藝才能，有智謀奇略，多有一技之長或長遠目光，會以此作為謀生的手段。主白手可以成家，財源廣進、到老愈豐、子孫繼承餘慶的福運。

姓名的總筆劃為15、17、25、29、39、41、47

代表這個人的外緣佳，機遇不斷，膽識才謀俱備、健全、有德、和順，可享天賦的幸福。做起事來也比別人順利，若與可靠的朋友合作，可望成就大事大業。

姓名總筆劃為25、29、33、35、39、48

代表這個人的財力、活動力俱備，女性可望財運旺盛、事業運昌盛；男性則會名利雙收、事業有成。謹記多幫助別人，多做善事，財富才能愈來愈多。

玄學名師黃楚淇