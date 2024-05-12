藝人王祖藍現身電台為新歌《小小丑》宣傳，透露該曲道出喜劇演員的內心世界，自言心裏也會有抑鬱之時。今次他親自為新歌的廣東話版本填詞，普通話版本則與內地朋友共同創作，至於作曲方面，是由內地真人騷節目《披荊斬棘的哥哥》歌唱指導操刀，他說：「希望做到統一風格，所以同一首歌推出國、粵語版本。」