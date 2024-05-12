混血女主播可宜日前誕下兒子George，她透露餵母乳令她身心疲憊：「好彩有個神隊友老公，夜更就完全交畀佢照顧，老公好叻，變咗換片高手，BB經常『斟茶』畀佢，有次仲噴屎，笑死我。不過小朋友嘅反應我哋一齊見證到，覺得好溫馨、好開心。」