5月12日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月12日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
可宜讚老公換片高手
混血女主播可宜日前誕下兒子George，她透露餵母乳令她身心疲憊：「好彩有個神隊友老公，夜更就完全交畀佢照顧，老公好叻，變咗換片高手，BB經常『斟茶』畀佢，有次仲噴屎，笑死我。不過小朋友嘅反應我哋一齊見證到，覺得好溫馨、好開心。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240512-0512_00282_074/可宜讚老公換片高手
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc