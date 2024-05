有工開好幸福 張曦雯瞓浴缸 上下齊露

Kelly於社交網大晒一系列於酒店房間拍攝的性感照片,實行趁牛一慷慨大派福利!她以大露背晚裝上陣,背面激晒白滑玉背,身前就Deep V騷事業線,之後她更玩到瞓浴缸,一對逆天長腿一覽無遺,展露出弗爆Body,堪稱福利放題,不少網民激讚索爆之餘,亦好奇這輯照片是否由她的美日混血男友Mark操刀呢?Kelly以英文留言,祝福來年會過得更好:「Can't complain, hope we all have a great year.」