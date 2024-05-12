有工開好幸福 張曦雯瞓浴缸 上下齊露

無綫女神張曦雯（Kelly）人氣強勁，最近忙於拍攝無綫劇集《廉政行動2024》外，更不時登台搵真銀，雖然工作不斷，但昨日34歲生日的她，仍然有抽時間慶祝一番。

Kelly於社交網大晒一系列於酒店房間拍攝的性感照片，實行趁牛一慷慨大派福利！她以大露背晚裝上陣，背面激晒白滑玉背，身前就Deep V騷事業線，之後她更玩到瞓浴缸，一對逆天長腿一覽無遺，展露出弗爆Body，堪稱福利放題，不少網民激讚索爆之餘，亦好奇這輯照片是否由她的美日混血男友Mark操刀呢？Kelly以英文留言，祝福來年會過得更好：「Can't complain, hope we all have a great year.」

唐詩詠郭柏妍送祝福 談到生日，她接受本報訪問時表示：「冇乜特別慶祝，都係約啲朋友食吓飯，平平淡淡咁過就係最幸福，加上生日要拍嘢，要喺工作中過，不過唔緊要，開住工過生日一樣好幸福。」而出名人緣好的她，獲多位圈中好友包括唐詩詠、姜麗文、倪晨曦、郭柏妍、關楓馨等留言送上祝福。