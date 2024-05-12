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趙露思 獻Sing技驚四座
內地「甜寵女神」趙露思外貌與氣質出眾，在劇壇獨當一面。而歌藝出色的她在樂壇成績同樣亮眼，曾推出逾10首單曲。前日她出席活動時，獻唱仍未上架歌曲《有你的快樂》，技驚四座令人嘆為觀止，網友高呼她是被演戲耽誤的天后級歌手。她當天穿上粉紅色露肩裝上陣，隨着樂曲旋律獻聲，令現場觀眾聽得如癡如醉。
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