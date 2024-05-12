中娛星動：被廣告商入稟索償 王力宏勝訴 解凍千萬財產

台灣歌手王力宏因離婚風波，而被其代言品牌廠商入稟索償及凍結資產的官司，最新判決出爐，勝訴的他獲解封被凍結的近千萬港元財產，並判定他並不存在任何失德行為，還他清白。

王力宏於2021年離婚時，被前妻李靚蕾「毀滅式」爆料，以血淚控訴他的連串渣男行為，包括婚內出軌、召妓、約炮及逼墮胎等，以致形象受損，其代言的品牌廠商立即與他解約割席，入稟法院索償2千萬元人民幣（約2160萬港元），並於2022年申請凍結王力宏公司旗下901萬元人民幣（約974萬港元）銀行存款，或查封、扣押其相應價值的財產。

指控不排除為捏造 前日官司終於有新進展，法院宣判王力宏勝訴，即時解封其所有被凍結的近千萬港元財產。北京法院的判決書指出，並未找到任何證據指向王力宏有不端行為，表明有關指控「不排除是捏造的誹謗文」，故裁定他毋須支付巨額賠償金，並下令解凍其公司的現金資產。

對此，王力宏經理人表示感謝法院還他清白，其工作室亦發文：「淋過一場大雨之後的晴朗，那是春雨裏洗過的太陽。」他的官方粉絲社交網亦發文：「謊言可以一分鐘繞半地球，但真相經常需要多一點時間。謝謝法院捍衞真相。也謝謝網友的耐心。」