票房理想 隨時添食 古天樂滿肚密圈 前傳預埋霆鋒

古天樂與林峯主演的電影《九龍城寨之圍城》票房凌厲，古天樂揚言若票房大收，不排除開拍前傳兼邀請謝霆鋒助陣，而被大讚今次是重生之作的林峯亦直認《九》片可算是其代表作。

古天樂、任賢齊、林峯、伍允龍及劉俊謙等一眾演員昨晚出席電影《九龍城寨之圍城》謝票活動。該片的香港票房已破3千5百萬，談到開拍續集，古天樂表示有商量過會拍前傳，不過最終能否成事都要視乎票房而定，他透露如開拍前傳，會以原班人馬開工，但不排除有其他新角色出現。講到有人指今次電影角色是林峯的重生之作，他坦言今次的確是他其中一個代表角色。提到有網民傳林峯今次飾演的角色首選是謝霆鋒，林峯說：「冇所謂，每一位演員都好出色。」問到古天樂拍續集會否邀請霆鋒演出？他回答：「睇吓個票房先。」