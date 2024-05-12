女星鬥索 影后失威 周冬雨露腰裝撞到應 不敵張鈞甯

「三金影后」周冬雨前晚盛裝現身內地活動，晒纖腰的她加上微風吹拂配合，頓時增添仙氣，奈何撞正同樣露腰的台灣女星張鈞甯，雖然冬雨年輕9歲，但論身形、外觀及狀態，鈞甯可說是完勝！

前晚在內地舉行的時尚年度派對活動，吸引不少紅星撐場，繼有周冬雨、張鈞甯、張天愛、林允、李宇春、佘詩曼（阿佘）、易烊千璽、于適等，忙於世界巡唱的台灣歌手陶喆也抽空現身獻唱，為整晚活動揭開序幕。

一眾女星悉心打扮，務求成為紅地氈上焦點所在，貴為「三金影后」的周冬雨，以珊瑚粉色定制泡泡袖禮服上陣，毫不吝嗇大晒纖腰，湊巧亮相紅地氈拍照時迎來微風，長裙頓時隨風飄逸，仙氣十足，少女感滿滿。不過，同樣以露腰裝現身的張鈞甯卻來勢洶洶，以掛頸上衣襯半身魚尾裙，完美展示了肩頸及腰腹線條，加上她向來有健身習慣及愛情滋潤，無論身形、外貌及狀態均在線，與年輕9歲的冬雨作比較，絕對是完勝！

佘詩曼憑「魅力」攞獎 活動上，鈞甯與阿佘一同獲頒「年度魅力ICON」，鈞甯指二人於今年初已有過一次同場機會，沒料如今再有機會一起獲獎，認為相當有緣分，更指獲獎後肩負的力量更大，承諾未來日子會努力拍戲及搞創作。

相反單身的冬雨只能寄情工作，由於近幾部主演的電影作品票房均滑鐵盧，以致其人氣一同下跌，故即將上映的新作《朝雲暮雨》，冬雨絕對不容有失，日內將聯同導演張國立及拍檔范偉出席上海站路演，屆時將走勻多間戲院造勢，實行瞓身宣傳谷票房。

而打扮性感的內地小花張天愛在工作室上載一輯靚相，穿黑色薄紗禮服的她擺出S誘人甫士，但身形似乎略為瘦削，肋骨盡現之餘，還附帶一雙筷子腳，另一位小花林允則大玩復古風以玫瑰繡花裙現身。與惠英紅齊齊獲「年度電影人」的海清，以超Deep V禮服現身，養眼度十足，表示一直喜歡看對方的作品，更指惠英紅是其學習對象，惠英紅則提到2010年第二次獲金像獎影后令她重生，否則已不會再演戲。

此外，獲「年度ICON」的易烊千璽於台上獲獎時有點寡言，有網友指活動前遇見他走路時很緩慢，不時靠在牆邊休息，期間還摸肚子，明顯身體不適，不明為何還要頂硬上現身派對活動。