娛圈單打：自認SP玩家 真係多謝晒你

39歲的翟威廉（William）自2010年當選港男以來，喺大台不受重用，行行企企，早前毅然離巢，結束13年賓主關係。本來佢連離巢都冇乜人知，殊不知因為自爆係SP玩家，擁有海量炮友，突然之間成為網上熱話，仲獲網民吹奏係坦蕩蕩真漢子！

嗱，William自認冇粉絲，所以唔怕講真話，直認這些年來不交固定女友，卻擁有海量炮友，日籍、韓籍乜都有。佢仲如數家珍侃侃而談，話出得嚟玩，大家都會有默契有共識，得閒先至約出嚟打場友誼賽，絕不過問對方日常生活。佢強調，呢個只係自己的生活方式，SP亦係社會現象，並唔係想教壞細路，仲話圈中亦有好多男女好專一喎。

喂，話題咁爆，外界梗係想知，佢在大台咁多年，食咗幾多囡囡呀？William都好有口德，揚言絕無女藝人係佢SP，非常口密。之不過經佢講一講，大家又勾起數年前一段往事，當時女歌手麥貝夷不點名數臭William，話男方同佢做盡情侶間做的事，佢仲到男方家中執屋，點知被佢揭發男方背住自己偷食閨蜜，兼且性伴侶數量驚人！麥貝夷事後受訪，仲係講到一殼眼淚，顯然受盡情傷！

今次自爆有性無愛生活方式，麥貝夷再次躺着中槍，又被外界翻出傷心往事，真係多得你唔少！都話娛樂圈人人孭住本帳簿，一有乜嘢風吹草動，就被人攞出嚟逐樣數！睇番男方本帳簿，除咗同麥貝夷的恩怨情仇，佢仲曾傳出跟港姐陳庭欣拍拖；至於前述的閨蜜，被指係林作女友裕美，不過裕美否認。嘩，貴圈真亂！