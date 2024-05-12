方力申豪語 追女未衰過 林夏薇受「刺激」恨做打女

視后林夏薇前晚現身劇集活動，大讚同劇的陳展鵬是其「世一拍檔」，期待開拍第3輯再結劇緣。弱質纖纖的她竟有意一改戲路，要求新一輯加入動作場口，令她一嘗做打女滋味。

無綫劇集《逆天奇案2》前晚大結局，劇中演員包括林夏薇（薇薇）、方力申（小方）、馮盈盈及劉佩玥等現身電視城觀看大結局，男主角陳展鵬因要飛外地登台未能出席。

談到小方在劇中追求薇薇不遂，小方受訪時笑言現實中追女仔從未「食檸檬」，因每次有十成把握才會行動。至於薇薇說：「結局其中一場係我同展鵬分開拍，我哋拍攝前答應對方，無論邊個先拍，另一個都要去現場，幫對方入戲。」又讚展鵬是她的「世一拍檔」。問到會否想開拍第3輯？薇薇直言想參與，並要求增加查案戲及動作場面，問到是否受到堂兄林峯主演的電影影響，她大讚對方比想像中打得更勁，而小方則笑認「唔打得」。

馮盈盈露背旺收視 另外，馮盈盈以紅色大露背裝示人，她表示：「結局有好多喜事，所以着喜慶嘅顏色配合，亦係希望收視大紅大紫。（對結局收視有信心？）有，依家等慶功。」而劉佩玥在劇中露長腿色誘袁鎮業被讚吸睛，她說：「我着咗兩條打底褲，唔想發生狀況以外嘅事，做足安全措施，令我演出可以更加揮灑自如。」