中文台節目表 翡翠台
9:00 大師級大觀園
10:00 打死不離父子兵
10:30 古城百景
11:00 走過足球聖地
11:55 宣傳易
12:00 香港原味道
12:30 周六聊Teen谷
1:00 午間新聞
1:15 警聲百二秒Ⅱ
1:20 有個閨密叫祖藍
2:00 長命不老
2:25 Hands Up
2:55 足總盃2023/2024理文對深水埗（直播）
5:00 奇妙的動物之動物的大本領
5:30 櫻桃小丸子
6:00 美食中國
6:30 六點半新聞報道
6:55 天氣報告
7:00 新聞透視
7:30 東張西望
8:00 Mayanne小喇叭加長版
9:00 去到邊食到邊
9:30 無限超越班2
10:30 J Sport
11:00 勁歌金榜
11:15 晚間新聞及天氣報告
11:30 財經透視
12:00 天降橫財心驚驚（PG）
2:00 東張西望
2:30 香港原味道
3:00 有個閨密叫祖藍
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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