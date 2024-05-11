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新垣結衣齊陰谷戲
35歲日本國民老婆新垣結衣，前日現身東京的戲院，為下月上映的新片《異國日記》宣傳。久未公開露面的她，換上露眉齊陰長直髮新髮型，驟眼看似足香港女歌手炎明熹。
結衣於片中與16歲女新人早瀨憩首度合作，首次出席活動見觀眾的早瀨直言心情緊張，結衣即發揮體貼一面，安慰對方。
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