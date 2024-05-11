再訂婚盟 雙喜臨門 Justin造人成功 Hailey佗B 6個月
現年30歲的加拿大樂壇天王Justin Bieber與27歲美國模特兒老婆Hailey Bieber自2018年結婚以來一直恨生仔恨到發燒，最近終於得償所願，夫婦昨日於社交網站宣布造人成功！
Bieber夫婦於社交網站公開多張照片及甜蜜片段，照片中穿上白色喱士透視連身裙的Hailey挺着大肚站在草地上，由老公揸機拍照。他們亦有分享擁吻照片，Justin更公開兩人在牧師好友見證下再訂婚盟的照片，絕對是「雙喜臨門」！雖然夫婦並未有留言，但有傳他們目前正身在夏威夷，而Hailey已懷孕超過6個月，預產期將會是今年夏天。有知情人士表示夫婦因即將初為人父母而心情很興奮：「佢哋想要小朋友好耐，好期待可以擴展家庭並帶孩子到呢個世界。Hailey好識照顧人，而Justin知道佢會係最佳母親，Hailey亦一直認為Justin會係個好好嘅父親。」其實在他們宣布喜訊前，上月曾有粉絲於夏威夷「野生捕獲」他們，當時穿上鬆身裙的Hailey孕味極濃，因而懷疑她有喜。
舊愛Selena拖仔贈興
Justin報喜後不久，其母Pattie Mallette亦有拍片回應，她難掩興奮表示：「我一直喺度等呢一日到嚟，佢哋依家宣布咗，我終於能夠同你哋慶祝。天呀，我即將做人嫲嫲！Justin同Hailey，你哋將會成為史上最好嘅家長而我實在太興奮。讚美主！」此外，兩夫婦的圈中好友包括Kendall Jenner、Kylie Jenner、Kim Kardashian、Chrissy Teigen及Paris Hilton等輪流留言祝賀，其中Kendall自爆為好友的喜訊而感動落淚。至於Justin的女星前度Selena Gomez暫時未有留言祝賀他，反而於前度報喜後，她於社交網公開與音樂人男友Benny Blanco的黑白拖手照「贈興」。
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