王淨心虛挑戰「手指舞」

台灣女星王淨日前晒出跳舞片，模仿韓國女團ILLIT出道曲《Magnetic》中的極速「手指舞」，她配文：「算數跟舞技都不在水準上。」而她愈跳愈心虛的表現，引來網友搞笑問：「你是在算月份嗎？」就連藝人前輩林柏昇也留言：「會不會啦？我都學會了！」未料王淨立即回覆求救：「教我！」認真可愛。