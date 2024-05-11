金像獎「最佳男配角」馮皓揚（羊羊）為無綫節目《玲玲友情報》擔任嘉賓，主持倪嘉雯（Carmen）透露早前跟他拍攝姊弟戀戲份，大爆A0的羊羊不但怕醜，而且不懂拖手，她即席示範︰「拖手唔識拖，明明要十指緊扣，佢淨係捉住算。」Carmen又於節目中「放閃」親暱貼近羊羊，坦言二人雖然是演戲，但依然有甜蜜感覺。