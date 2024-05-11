「組成六月天這團火愈燒愈烈」 周星馳阿信合體 「同台」演出

周星馳去年揚言與五月天合組限定樂團「六月天」掀起話題，前日周星馳在社交網與阿信終於合體，並以另一種形式「同台」演出，令他十分感動。

台灣天團五月天《回到那一天》25周年巡迴演唱香港站，經歷暴雨、火警等意外後，前晚完成。雖然曲終，但人未散，去年「星爺」周星馳與五月天同框，即爆出組成限定樂團「六月天」的消息，掀起話題。近日五月天在港開騷，樂迷期待的畫面終於出現，周星馳與主音阿信終於驚喜合體。

鳥巢睇騷睹風采 周星馳在社交網晒出與阿信的合照，他笑說：「事隔一年，我心中要加入五月天，組成六月天這團火愈燒愈烈。阿信見狀立即敦促我停止這種想法，直接把我穿上台唱鹹魚，我感動了。」阿信將周星馳出品的服裝着上身，以另一種方法「同台」演出，令周星馳大為感動：「五月天果然是愛粉如命，難怪演唱會場場爆滿，看來我要到鳥巢才能一睹風采。」阿信隨後又在社交網留言：「星爺，不要熄滅心中那把加入六月天的火燄！」

至於前晚舉行的補場，阿信開場時就大喊：「歡迎來到5月1日的5525《回到那一天》！」石頭說今天風有點大，尖叫聲都被吹歪了，要歌迷再大聲些，被風吹歪的怪獸接着說：「雖然今天風很大，但大家熱情不會被擊垮！」

歌迷一如既往對冠佑大喊「靚仔」，他說：「這就是為甚麼，我們每年都愛來一次。」冠佑透露在休息日，有歌迷跟他打招呼，他買了歌迷二桌的單，怪獸代冠佑說：「之後你們遇到我，也是冠佑買單。」五月天今次在港演出「轉型」唱跳男團，在點歌環節驚喜清唱《對你愛不完》，更模仿郭富城歌曲的招牌手勢，接下來五月天將會到北京國家體育場（鳥巢）繼續舉行10場巡唱。