獨家訪問：臨近母親節倍思親 陳敏之愛的呼喚 確信會團聚

「索腿天后」陳敏之早前經歷母親離世，明日將迎來首個沒有母親的母親節，敏之受訪時剖白內心世界，坦言母親在世時傾盡整個人生愛護她，對她來說實屬無悔，惟需要時間來撫平傷痛，相信現時母女只是暫別，他日定必再團聚！

向來是孝順女的陳敏之，全家上下以陳母為首，不過陳母於本年初不幸病逝，令她悲痛不已，至今仍然難以釋懷，明天是母親節，敏之將度過沒有母親同在的節日，不過揚言會預留位置，寓意與媽媽一同慶祝。回憶與母親相處的日子，敏之日前接受本報訪問時喋喋不休，表示母女二人如同姊妹，雖會頂撞對方，但又形影不離，猶如同住。又指陳母照顧得她無微不至，拍劇時會為她準備愛心飯盒及湯水，直至陳母年紀漸大，母女角色才掉轉。

對於母親由抗癌至生命倒數，敏之直言心情如坐過山車：「當時都會擔心金錢上可唔可以處理到，因為係持久戰，希望佢繼續生存，所以諗唔到咁多，嗰一年有開心、緊張、唔開心同埋壓力，開心係見到佢好番好多，可以全家去泰國旅行，食得走得，仲行得快過我。」又表示從小在壓力中長大，受壓能力頗高，最擔心是失去媽媽。

囝囝生性送安慰 正所謂要愛得及時，陳母在世時，敏之傾盡全力愛她，故至今無悔。而令她最安慰的，乃其7歲大的囝囝子樂相當懂事，憑住樂天性格助她紓緩情緒，兒子也有趁母親節送上紙黏土花，為她帶來一點甜。敏之不諱言母親離世非一時三刻可以平復，現時每當靜下來想起母親的點滴仍然會爆喊：「對佢嘅思念係永遠都會喺度，本身我係一個好重家庭同埋感情嘅人，所以傷害性好大，都有做過催眠治療同借助宗教釋懷。」

敏之細數與母親相處的日子，相當感人。 敏之的囝囝子樂生性又貼心，為她帶來歡樂 給媽媽的話