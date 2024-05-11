「姜糖」潛行Stanley群組 硬銷姜濤新歌

男團MIRROR「3大上弦」齊出新歌，雖然反應甚佳，但明顯自己人打自己人，粉絲出招助攻，新歌上架9日破150萬收看次數的姜濤，其粉絲「姜糖」竟踩界到隊友Stanley群組Sell歌。

MIRROR人氣王姜濤被指於明天舉行的《CHILL CLUB頒獎禮》輾碎隊友Anson Lo 3連霸「年度男歌手」之美夢，估不到連新歌推出都「對打」，2人新歌收看次數同樣超過150萬，不過姜濤的新歌只上架9日，比Anson Lo的23日成績超班得多。此外，另一隊友Ian兩星期前亦推出新歌，絕對是自己人打自己人。

MV點擊力壓隊友 雖然如此，仍無損各首歌的受歡迎程度，3首歌於網上影音平台有過百萬收看次數。截至昨日下午，Anson Lo上架23日的《深閨》MV，收看次數逾150萬；Ian的《Thank You Postman》MV上架14日的收看次數逾190萬；至於只上架9日的姜濤新歌《好得太過份》MV成績最彪炳，已超過150萬收看次數。單計上架日數及收看次數，似乎姜濤走勢最凌勢，再一次成功以作品代替說話，力壓兩位隊友。

不過，姜濤的新歌收看次數火速破百萬，其粉絲「姜糖」可謂功不可沒，不停在網上助攻催谷，但有網民踢爆「姜糖」為增加收看次數而踩入其他成員場，網上流傳Stanley的粉絲群組截圖，疑似「姜糖」的網友將《好得太過份》的歌曲連結轉發在此群組，惹來「TeamStanley」（Stanley粉絲暱稱）微言，向「入侵者」謂：「你嘅姜姜已經好紅，唔使周圍再Send佢啲歌出嚟啦！」